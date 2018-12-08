عشرات الدول تلتزم بالحفاظ على الطيور المائية المهاجرة في مؤتمر ديربان

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وافقت عشرات الدول اليوم السبت على الالتزام بالحفاظ على الطيور المائية المهاجرة في مواجهة التغير المناخي والتلوث.

وفي مؤتمر للأمم المتحدة بمدينة ديربان في جنوب إفريقيا، وافق المندوبون من دول في أوروبا وافريقيا ووسط آسيا على خطط لتوفير حماية أفضل للطيور من بينها النحام القزم "فلامنجو" والأوزة الغراء الصغيرة.

وتشمل اتفاقية الحفاظ على الطيور المائية الأفريقية والأورواسيوية "أيوا" خطة عشرية لحماية الطيور من المرض وآثار التغير المناخي والتلوث.

وقال السكرتير التنفيذي للاتفاقية، جاك تروفييه، لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب. أ) إن الطيور في منطقة الساحل وشرق إفريقيا سوف تتأثر للغاية بالتغير المناخي في السنوات القادمة.

وأضاف أنها ستكون "كارثة" في حال لم يجدوا المسطحات المائية الملائمة خلال عملية الهجرة، ووقعت 77 دولة والاتحاد الأوروبي الاتفاقية في المؤتمر الذي يعقد كل 3 سنوات.