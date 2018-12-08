انطلقت صباح اليوم السبت، تظاهرات جديدة لحركة السترات الصفراء، في فرنسا، رغم تراجع الحكومة الفرنسية عن قرارها بفرض ضريبة على أسعار الوقود، الذي أشعل الاحتجاجات قبل نحو شهر.

وأظهرت لقطات بثتها على الهواء فضائية «روسيا اليوم»، انطلاق الاحتجاجات في باريس، مشيرة إلى توقيف الشرطة 278 شخصًا قبيل انطلاق تظاهرات اليوم.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مطالبين إياه بالاستقالة

وتأهبت الشرطة الفرنسية للاحتجاجات ونشرت نحو 89 ألف شرطي في مختلف أنحاء البلاد، بينهم 8 آلاف في باريس، وسط مخاوف من تجدد أعمال العنف للأسبوع الرابع على التوالي.

وأغلقت السلطات الفرنسية برج إيفل ومتحفي اللوفر وأورسي والمتاجر الكبرى ودار الأوبرا وقوس النصر ومعالم أثرية أخرى، بجانب عدد كبير من محطات مترو الأنفاق.

ويعد هذا السبت، الرابع على التوالي لخروج احتجاجات المتظاهرون الغاضبون من فرض ضريبة جديد على الوقود، رغم تراجع الحكومة عن قرارها الأسبوع الماضي، إلاأن المتظاهرون يهاجمون الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، معتبرين أنه يتخذ قرارات تخدم الأغنياء فقط.