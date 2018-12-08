أعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، مساء اليوم السبت، أن مظاهرات «السترات الصفراء»، باتت الآن تحت السيطرة، وذلك بحسب ما ذكره التليفزيون المصري، في خبر عاجل، منذ قليل.

وأضافت القناة، أن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، دعا إلى الحوار عقب تجدد تظاهرات «السترات الصفراء» اليوم.

وتجددت صباح اليوم السبت، الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية، وذلك بعد احتشاد أصحاب «السترات الصفراء» للأسبوع الرابع على التوالي، في شوارع العاصمة باريس، على الرغم من تراجع الحكومة الفرنسية عن قرارها الخاص بفرض ضرائب على أسعار الوقود.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مطالبين إياه بالاستقالة، لاتهامهم له باتخاذ قرارات تخدم الأغنياء فقط.