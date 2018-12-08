الصين تكشف عن مهام المسبار «تشانج إي 4» إلى القمر

كشف تشانج خه، المدير التنفيذي لمشروع المسبار "تشانج إي-4"، عن مهام المسبار الذي تم إطلاقه لاستكشاف الجانب المظلم للقمر، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم السبت.

وقال تشانج خه إن الهبوط الناعم واستكشاف الجانب البعيد، الذي لم يسبق اكتشافه من قبل، سيوفر معلومات مباشرة عن التضاريس ومكونات التربة القمرية وغيرها من البيانات العلمية، ما سيساعد على إثراء فهمنا للقمر والكون".

وفي هذا السياق، أعلنت مصلحة الدولة للفضاء أن المهام العلمية للمسبار "تشانج إي-4" تشمل الرصد الفلكي اللاسلكي منخفض التردد، ومسح التضاريس والأراضي، والكشف عن التركيبة المعدنية وهيكل سطح القمر الضحل، وقياس الإشعاع النيوتروني لدراسة البيئة على الجانب البعيد من القمر.

كانت الصين قد أطلقت، أمس الجمعة، المسبار القمري "تشانج إي-4"، والذي من المتوقع أن يقوم بأول "هبوط ناعم" على الجزء البعيد من القمر.

وحمل الصاروخ الحامل "لونج مارش-3 بي" المسبار القمري الذي يتضمن مركبتي الهبوط والجوّال، انطلاقا من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين في الساعة 2.23 من بعد منتصف ليل السبت، مفتتحاً فصلاً جديداً في تاريخ استكشاف القمر.

وبما أن دورة القمر حول الشمس هي نفسها فترة دورانه، فإن نفس الجانب يواجه الأرض دائما، بينما يسمى الوجه الآخر الذي لا يمكن رؤيته من الأرض بالجانب البعيد أو الجانب المظلم، وذلك ليس لأنه مظلم، بل لأن معظمه لا يزال مجهولاً.

وعززت الصين التعاون الدولي في برنامجها لاستكشاف القمر، حيث تم تطوير 4 حمولات علمية لبعثة "تشانج إي- 4"، طورها علماء من هولندا وألمانيا والسويد والسعودية، وسيتم إجراء ثلاث تجارب علمية وتكنولوجية صممتها الجامعات الصينية خلال مهمة المسبار.