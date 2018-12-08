الشرطة الماليزية: تحقيقات الصيادين المفقودين لا تزال جارية

أعلنت الشرطة الماليزية، اليوم السبت، أن التحقيقات حول فقدان مجموعة من الصيادين الماليزيين الذين تم الإبلاغ عن اختفائهم في ساحل "بيجاسوس ريف" بنهر كيناباتانجان يوم 5 ديسمبر الجاري لا تزال جارية.

وقال مفوض شرطة ولاية صباح الماليزية عمر ممّاه، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء برناما الماليزية، إنه لم ترد حتى الآن أي معلومات حديثة وأن الشرطة تنتظر المزيد من التطورات بشأن الحادث، موضحًا أنهم لم يستطيعوا التأكيد ما إذا كان الصيادين مخطوفين أم لا، لعدم إخطار وارد من عائلات الضحايا أو أي طرف آخر.

وكان قائد زورق صيد مدني و3 من طاقمه قد اختفوا أو اختطفوا، عقب هجوم شنه مسلحون في 5 ديسمبر الجاري في ساحل "بيجاسوس ريف" في ولاية صباح بشرق ماليزيا.