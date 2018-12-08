ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط حافلة فى الهند إلى 13

ذكرت الشرطة الهندية أن 13 شخصا، على الأقل، لقوا حتفهم، وأصيب 13 آخرون، اليوم السبت، في حادث سقوط حافلة ركاب في واد ضيق بولاية جامو وكشمير، شمالي الهند.

وقال قائد الشرطة المحلية أنيل كومار إن الحادث وقع على أحد الطرق الجبلية في منطقة "بوونش" عندما فقد السائق السيطرة على الحافلة، لتسقط من ارتفاع حوالي 60 مترا، في الوادي الضيق.

وأضاف كومار: "لقي 13 شخصا حتفهم في الحادث، حيث توفى 11 منهم في الموقع، ولفظ اثنان أنفاسهما الأخيرة متأثرين بما لحق بهما من إصابات بعدما أسرع بهما أقاربهما إلى المستشفى".

وأوضح أن سائق الحافلة وطفلا يبلغ من العمر ست سنوات كانا بين الضحايا.

وكشف شهود عيان وتحقيقات أولية أن الحافلة انزلقت على الطريق، قبل سقوطها، بسبب تجاوز السرعة المقررة.

وأوضحت الشرطة أن ثلاثة من المصابين في حالة خطرة، ورجحت زيادة حصيلة ضحايا الحادث.

يشار إلى أن الهند لديها السجل الأكبر لضحايا الحوادث المرورية في العالم، بمتوسط 135 ألف حالة وفاة سنويا. والحالة المتردية للطرق والمركبات، والحمولة الزائدة وعدم الالتزام بالسرعة المقررة، من أهم العوامل المتسببة في هذه الحوادث.