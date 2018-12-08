الرئيس الشيشاني: الحدود الإدارية مع إنجوشيا تم ترسيمها وحل جميع القضايا

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن الحدود الإدارية بين جمهوريتي الشيشان وإنجوشيا تم ترسيمها، وأنه تم حل جميع القضايا الخلافية في هذا الشأن.

وأوضح قديروف، على هامش مؤتمر حزب "روسيا الموحدة" الذي ينعقد، اليوم السبت، في موسكو، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم - أن المحكمة الدستورية الروسية اعترفت أول أمس الخميس بالحدود بين الجمهوريتين الروسيتين التي رسمتها اتفاقية بهذا الخصوص وقعت من قبل رئيسي الجمهوريتين في سبتمبر من هذا العام.

وقد حددت الاتفاقية بين الجمهوريتين التي أقرتها المحكمة الدستورية الحدود بدقة بعد أن تسببت هذه القضية في خلاف منذ أن انفصلت جمهورية إنجوشيا إداريا عن الشيشان في بداية تسعينيات القرن الماضي.

وأقرت المحكمة الدستورية الروسية بدستورية اتفاق ترسيم الحدود بين إنجوشيا والشيشان، الذي جرى التوقيع عليه مؤخرا بين رئيسي هاتين الجمهوريتين الروسيتين بشمال القوقاز.

وكان الرئيس الإنجوشي يونس بيك يفكوروف، قد تقدم بطلب للمحكمة الدستورية الروسية بشأن تحديد دستورية اتفاقية ترسيم الحدود، التي أبرمها مع نظيره الشيشاني رمضان قاديروف.

ودعت المحكمة الدستورية الروسية في 16 نوفمبر الماضي رئيسي جمهوريتي إنجوشيا والشيشان للمشاركة في جلسة الاستماع بشأن التحقق من دستورية الاتفاق على ترسيم الحدود بين الجمهوريتين.