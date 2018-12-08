«سام فيندر» يفوز بجائزة جمعية النقاد البريطانيين

أعلنت جمعية النقاد البريطانيين عن منح جائزتها للشاعر الغنائي والمغني البريطاني «سام فيندر»، وهي جائزة قد منحت في السابق للمغنية البريطانية «آديل».

وسيتم تقديم الجائزة في حفل يقام بهذه المناسبة في 20 فبراير 2019، ويتم الترشيح للحصول على الجائزة لشخصيات في مجال الإعلام وصناعة الموسيقى وفنانين يتمتعون بالنجاح الفني والجماهيري العالي ويتمتعون بمستقبل فني واعد، وتم ترشيح «فيندر» في قائمة مختصرة إلى جانب المغني «آر آند بي»، والمغني وكاتب الأغاني البريطاني «لويس كابلدي».

وقد تمكن «فيندر» من بناء قاعدة جماهيرية كبيرة من خلال سلسلة من الأعمال الغنائية الناجحة في الفترة من 2017-2018، حيث قدم المئات من العروض الغنائية والموسيقية الناجحة هذا العام.