مقتل 6 وإصابة العشرات في تدافع بملهى ليلي بإيطاليا

لقي ستة أشخاص، حتفهم في وقت مبكر، اليوم السبت، جراء تدافع داخل ملهى ليلي في إيطاليا، ومن بين القتلى خمسة مراهقين.

وقالت هيئة الإطفاء، إن التدافع ربما يكون قد نجم عن رذاذ الفلفل الذي تم رشه داخل ملهى لانترنا أزورا (المصباح الأزرق) بالقرب من مدينة أنكونا على ساحل البحر الأدرياتيكي في إيطاليا.

وتتراوح أعمار المراهقين القتلى بين 14 و 16 عاما وهم شابان وثلاث فتيات. كما لقيت إحدى الأمهات التي اصطحبت ابنها إلى الحفلة حتفها أيضا.

وقالت وسائل الإعلام المحلية، أن عدد المصابين يصل لـ120 شخصا، وحالة عدد قليل منهم خطيرة. وأصيب كثيرون بكدمات وآخرون بكسور في العظم.

وكان هناك نحو ألف شخص داخل الملهى ينتظرون بدء حفلة مغني الراب سفيرا إيباستا عندما وقع الحادث.

ونقلت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" عن مصاب (16 عاما) قوله إن أحد مخارج الطوارئ كان مغلقا، مما زاد من هلع جمهور الحفل، الذين سارعوا بمحاولة الخروج من المبنى.

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره خارج الملهى الليلي حشدا من الأشخاص يخرج من أحد الأبواب . ثم انهار درابزين منخفض بالقرب من الباب، مما أدي إلى سقوط عشرات الأشخاص فوق بعضهم البعض.

وأعرب القادة الإيطاليون عن غضبهم واستيائهم اليوم السبت إزاء الحادث.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم خلال زيارة إلى أنكونا: "لابد ألا تقع مثل هذه الحوادث مرة أخرى".

وذكر كونتي، أن التحقيقات الأولية أظهرت أنه تم بيع حوالي 1400 تذكرة للحفل، وهو ما يفوق بوضوح العدد المسموح به.