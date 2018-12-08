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بالفيديو.. الشرطة الفرنسية تستخدم المدرعات لمواجهة احتجاجات «السترات الصفراء»

نور رشوان
نشر فى : السبت 8 ديسمبر 2018 - 5:17 م | آخر تحديث : السبت 8 ديسمبر 2018 - 5:17 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء السبت، مقطع فيديو يظهر استخدام الشرطة الفرنسية للمدرعات؛ وذلك لمواجهة مظاهرات «السترات الصفراء»، التي تجددت اليوم.
وتجددت صباح اليوم السبت، الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية، وذلك بعد احتشاد أصحاب «السترات الصفراء» للأسبوع الرابع على التوالي، في شوارع العاصمة باريس، على الرغم من تراجع الحكومة الفرنسية عن قرارها الخاص بفرض ضرائب على أسعار الوقود.
وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مطالبين إياه بالاستقالة، لاتهامهم له باتخاذ قرارات تخدم الأغنياء فقط.


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