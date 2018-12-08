عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء السبت، مقطع فيديو يظهر استخدام الشرطة الفرنسية للمدرعات؛ وذلك لمواجهة مظاهرات «السترات الصفراء»، التي تجددت اليوم.

وتجددت صباح اليوم السبت، الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية، وذلك بعد احتشاد أصحاب «السترات الصفراء» للأسبوع الرابع على التوالي، في شوارع العاصمة باريس، على الرغم من تراجع الحكومة الفرنسية عن قرارها الخاص بفرض ضرائب على أسعار الوقود.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مطالبين إياه بالاستقالة، لاتهامهم له باتخاذ قرارات تخدم الأغنياء فقط.



