تتجه أعين الملايين في العالم بعد غد إلى مراكش المغربية حيث يجتمع قادة العالم تحت مظلة الأمم المتحدة لاعتماد اتفاق شامل ومفصل يهدف إلى جعل الهجرة الدولية أكثر أمنا وكرامة للجميع، والذي يسمى "الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية".

الميثاق مر بمراحل عدة منذ إعلانه أول مرة في سبتمبر2016 تحت اسم إعلان نيويورك الخاص باللاجئين والمهاجرين، وينتظر الملايين من اللاجئين والمهاجرين حول العالم اعتماد الميثاق لمعرفة مصيرهم، وتجيب الشروق خلال السطور القادمة عن كل مايخص الميثاق.

ماهو ميثاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة؟

الاتفاق هو وثيقة غير ملزمة قانونيًا، ترتكز على "قيم سيادة الدولة، تقاسم المسؤولية، حقوق الإنسان، عدم التمييز، الإقرار بالحاجة إلى نهج تعاوني لتحسين الفوائد العامة للهجرة"، فضلاً عن التخفيف من مخاطر الهجرة وتحدياتها للأفراد والمجتمعات في بلدان المنشأ والعبور والمقصد، حسبما جاء في الموقع الرسمي للأمم المتحدة. ويُعد الاتفاق هو الأول الذي يتم التفاوض عليه بين الحكومات، وتم إعداده تحت رعاية الأمم المتحدة، لتغطية جميع أبعاد الهجرة الدولية بطريقة شاملة.

كيف بدأ التحضير للميثاق؟

في سبتمبر 2016، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان نيويورك الخاص باللاجئين والمهاجرين"، والذي يؤكد على أهمية النظام الدولي للاجئين والتزام الدول الأعضاء بتقوية وتعزيز آليات حماية الأشخاص أثناء تنقلهم. ومهد هذا الإعلان الطريق لاعتماد ميثاقين عالميين جديدين، وهما "الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، والميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة".

متى تم طرح الميثاق العالمي للهجرة؟

في يوليو الماضي، قدم المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، "ميثاق عالمي بشأن اللاجئين"، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجاء الميثاق عقب تشاور المكثف مع أعضاء الأمم المتحدة والخبراء والمجتمع المدني واللاجئين.

ماهو الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة؟

هو اتفاق غير ملزم قانونا، يهدف إلى توفير إطار عمل تعاوني قائم على الالتزامات التي اتفقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في "إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين".

على ماذا يستند الاتفاق العالمي للهجرة واللاجئين؟

يستند الاتفاق على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة وميثاق حقوق الإنسان، وعدد من المعاهدات الدولية بشأن اللاجئين وحقوق الإنسان.

ماهي أهداف الميثاق العالمي للهجرة واللاجئين؟



طرح الميثاق4 أهداف رئيسية لتحقيقهم وهم كالتالي:

1- تخفيف الضغوط على البلدان المستضيفة.

2- تعزيز قدرة الاعتماد على الذات لدى اللاجئين.

3- توسيع نطاق الوصول إلى حلول البلدان الثالثة.

4-دعم الظروف في بلدان الأصل للعودة بأمان وكرامة.

ما الذي ستقدمه الدول الموقعة على الاتفاق؟

يُعد التوقيع على الاتفاق بمثابة تضامن مع الذين أُجبروا على الفرار من بلادهم على أن تقوم الدول الموقعة على "اتفاق نيويورك" بالتالي:

1- حماية اللاجئين والبلدان التي تأويهم.

2- تقديم دعم قوي للبلدان المتأثرة بالتحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين.

ماذا عن اجتماع مراكش القادم؟

يحتفل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بذكرى مرور 70 عامًا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وسيتم عقد فعالية يتم خلالها حث القطاعات والشركات من جميع الأحجام على تعزيز وتوسيع جهودها في مجال حقوق الإنسان. وخلال المؤتمر يتم إطلاق "شبكة الهجرة"، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وتكفل هذه الشبكة الدعم الفعال لتنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة.

ماهي الدول الرافضة للاتفاق؟

كان رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، هو أول من رفض الاتفاق، مُعلنًا عدم التوقيع عليه، وتبعته في الانسحاب من الاتفاق كلاً من "بولندا وبلغاريا وإيطاليا وجمهورية التشيك والنمسا وأمريكا وإسرائيل وأستراليا وسلوفاكيا".