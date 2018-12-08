شرطة مكافحة الإرهاب الباكستانية تعتقل 5 إرهابيين خططوا لهجمات بشرق البلاد

ذكرت شرطة مكافحة الإرهاب الباكستانية ،اليوم السبت، أنه تم اعتقال 5 إرهابيين كانوا يخططون إلى شن هجامات إرهابية على وكالات الأمن بشرق البلاد، مشيرة إلى مصادرة سترات مفخخة وأسلحة وأموال كانت بحوزتهم.

وقال مصدر بالشرطة - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم - إن قوات مكافحة الإرهاب ألقت القبض على الإرهابيين الخمسة الذين ينتمون إلى حركة "تحريك طالبان باكستان"، الفصيل السياسي لحركة طالبان المحظورة بباكستان في مداهمة لمخبأهم،حيث كانوا يخططون للهجوم على مكاتب وكالات الاستخبارات بمدينة "باهاوالبور" بإقليم بنجاب شرقي باكستان.

وأشار المصدر إلى أن تحقيق أولي كشف أن حركة "تحريك طالبان باكستان" كانت تتعاون مع تنظيم القاعدة الإرهابي لشن هجمات على وكالات الأمن بإقليم بنجاب.

يذكر أن عدد من المسلحيين، معظمهم تابعين إلى حركة طالبان باكستان الإرهابية، شنوا عدد من الهجمات الإرهابية داخل البلاد خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث استهدف معظمها قوات الأمن.