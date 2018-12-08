بريطانيا وأمريكا تنفقان 60 مليون دولار لدعم الانتخابات النيجيرية

وقعت إدارة التنمية الدولية البريطانية على اتفاق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لزيادة تمويلهما المشترك للعمليات الانتخابية النيجيرية حتى عام 2020، ليصل إجمالى قيمة هذا التمويل إلى 60 مليون دولار.

وأوضحت المفوضية السامية البريطانية، فى بيان، أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم فيما يتعلق بهذا الشأن لدعم العمليات الانتخابية فى نيجيريا حتى عام 2020، وأن إدارة التنمية الدولية البريطانية ستزيد مساهمتها فى هذا التمويل.

وأضافت المفوضية أن إدارة التنمية الدولية البريطانية تعهدت بالمساهمة بمبلغ إضافى تبلغ قيمته 5.5 مليون جنيه استرليني، ما يعادل 7.3 مليون دولار، فى ترتيبات التمويل المشترك ليصل بذلك إجمالى مساهمتها منذ عام 2014 إلى 26 مليون دولار.

وجاء فى البيان أن مساهمات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى التمويل المشترك منذ تلك الفترة، بلغ إجمالي قيمتها 34 مليون دولار، بينما سيبلغ إجمالى قيمة التمويل المشترك إلى 60 مليون دولار خلال فترة الأعوام الستة، وذلك من أجل دعم الجهود الرامية إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية فى نيجيريا.

وأضاف البيان أنه تم التوقيع على مذكرة التفاهم في مقر السفارة الأمريكية لدى نيجيريا، وقد وقع عليها مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستيفن هايكن، ورئيس وفد إدارة التنمية الدولية البريطانية أوليفر بليك.

من جانبه، قال مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن التوقيع على مذكرة التفاهم يؤكد التزام الأمريكيين والبريطانيين والنيجيريين بتشجيع الديمقراطية، وإجراء انتخابات شاملة وسلمية فى نيجيريا".

وأشار البيان إلى أن زيادة التمويل المشترك يهدف إلى دعم برامج إدارة الانتخابات وتوعية الناخبين، ومراقبة منظمات المجتمع المدنى غير الحزبية للانتخابات المحلية ودعم الانتخابات المقرر إجراؤهما خلال عام 2019 وفترة ما بعد الانتخابات.