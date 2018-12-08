تركيا تعرض فسيفساء «الفتاة الغجرية» كاملة بعد استعادة قطعها المفقودة من أمريكا

عرضت تركيا "الفتاة الغجرية" التي تشكلها قطع فسيفساء كاملة، اليوم السبت، بعدما استعادت البلاد مؤخرا 12 قطعة فسيفساء كانت فقدت جراء تهريبها إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل 50 عاما.

"إنه يوم مهم لتركيا"، ما قاله وزير الثقافة والسياحة التركي محمد أرصوي، خلال الافتتاح الرسمي للمعرض في متحف الفسيفساء بمدينة زيوغما بولاية غازي عنتاب جنوب شرق تركيا، مضيفا أن عودة هذه القطع المفقودة بمثابة دافع لجهودنا لاستعادة الكثير من التحف المملوكة لتركيا.

وقالت جامعة بولينج جرين الحكومية في أوهايو، إنها حصلت على القطع في 1965، ولكنها لم تكن تعرف مصدرها قبل الحصول عليها.

وتقول تركيا أنه تم سرقة 12 قطعة من لوحة الفسيفساء، خلال أعمال الحفر والتنقيب غير الشرعية، بمدينة زيوغما في حقبة ستينيات القرن الماضي.

وذكرت وزارة السياحة التركية أن القطع المفقودة عادت إلى البلاد في 27 نوفمبر، في إطار اتفاق مع الجامعة.

وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، فإن لوحة الفسيفساء "الفتاة الغجرية" يمتد تاريخها إلى القرن الثاني والثالث قبل الميلاد، وقد باتت اليوم رمزا لمدينة "زيوغما" الأثرية.

ومنذ اكتشافها وحتى الوقت الحاضر، ساهمت اللوحة في جذب السياح المحليين والأجانب إلى غازي عنتاب، وكانت واحدة من أشهر القطع المعروضة في متحف فسيفساء "زيوغما"، أحد أكبر متاحف الفسيفساء حول العالم، بحسب الوكالة.

وقال أرصوي أمام البرلمان في نوفمبر الماضي، إن تركيا استعادت 4319 قطعة من التحف القديمة من الخارج على مدار الخمس سنوات الماضية.