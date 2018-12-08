تعيين مارك ميلي رئيسا لهيئة الأركان الأمريكية المشتركة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، تعيين الجنرال مارك ميلي رئيسا لهيئة الأركان الأمريكية المشتركة.

ونشر الرئيس ترامب اليوم تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويت" قائلاً: إن الجنرال ميلي، الذي يشغل حاليا منصب قائد سلاح البر الأمريكى / رئيس أركان الجيش الأمريكى / ، سيتولى هذا المنصب خلفا للجنرال جوزيف دانفورد الذي سيتقاعد.

وأضاف ترامب، أنه لم يتم تحديد موعد تسلم الجنرال ميلي مهام منصبه الجديد.

والتحق الجنرال ميلي،60 عاما، كجندي في صفوف القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق والبوسنة والهرسك، وتتركز مهام رؤوساء هيئة الأركان الأمريكية المشتركة في توجيه النصح للحكومة الأمريكية في المسائل الدفاعية.