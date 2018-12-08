رئيس وزراء فرنسا: اعتقال 481 شخصا ووضع 211 قيد الاحتجاز خلال تظاهرات اليوم

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، اعتقال 481 شخصا حتى الآن ووضع 211 شخصا قيد الاحتجاز خلال تظاهرات السترات الصفراء اليوم السبت.

وحث فيليب - في تصريح بثته قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الانجليزية - أولئك الذين يرغب في التعبير عن أنفسهم على عدم الاختلاط مع من يرغبون في الاشتباك مع قوات إنفاذ القانون ومن يخرجون إلى الشوارع بغرض السرقة والنهب.

وتقدم رئيس الوزراء الفرنسي بالشكر إلى المسئولين السياسيين والنقابات والجمعيات والمواطنين الذين دعوا إلى التهدئة..معربا عن رغبته في مواصلة الحوار مع ممثلي حركة "السترات الصفراء".

وكانت الشرطة الفرنسية قد أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجي حركة "السترات الصفراء" الذين تجمعوا اليوم في العاصمة باريس، كما أغلقت نحو 36 محطة مترو في باريس، وتجري الشرطة عمليات تفتيش دقيقة للمشاركين في الاحتجاجات.

وبدأت حركة "السترات الصفراء" باحتجاجات واسعة في جميع أنحاء البلاد منذ الشهر الماضي بسبب زيادة الضرائب على الوقود، إلا أنها تتضمن الآن سلسلة واسعة من المطالب تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة.