إصابة 14 راكبا جراء خروج قطار عن القضبان في كوريا الجنوبية

قالت الشركة المشغلة لقطار الطلقة "كيه تي إكس"، الذي كان في طريقه إلى سول، إنه بعد وقت قصير من مغادرته مدينة جانجنيونج شمال شرق البلاد، خرج عن القضبان، وعلى متنه 198 راكبا، ما أسفر عن إصابة 14 منهم.

وقال الركاب إن القطار خرج عن مساره بعد حوالي خمس دقائق فقط من مغادرته مدينة جانجنيونج، وكانت سرعته حوالي 103 كم/ ساعة، بحسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.

وخرجت كل عربات القطار العشر عن القضبان، ولم يتضح السبب وراء ذلك.

وقال يونج سيك، رئيس شركة السكك الحديدية الكورية الجنوبية (كوريل): "الشركة تقوم بإجراء عمليات تفتيش على السكك الحديدية استعدادا لفصل الشتاء. ومع ذلك إذا انخفضت درجة الحرارة بشكل حاد، يمكننا الافتراض أنه ربما يتأثر مسار القطار بذلك".

وأضاف: "إننا نجري الآن تحقيقا، والسبب المفصَّل للحادث سوف يدرس مع وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل".