الشرطة البلجيكية تطلق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في بروكسل

أطلقت الشرطة البلجيكية اليوم الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياة لتفريق المتظاهرين من ذوى السترات الصفراء في بروكسل والذين طالبوا باستقالة رئيس الوزراء تشارلز ميشيل.

وذكرت شبكة ايه بى سي نيوز الإخبارية الأمريكية أن المتظاهرين قاموا بالقاء الحجارة والمواد المشتعلة على قوات الشرطة البلجيكية التى حالت دون وصولهم إلى مقر رئيس الوزراء والمبانى الحكومية الأخرى.

وصرحت متحدثة باسم الشرطة البلجيكية بأن قرابة 400 شخص شاركوا في المظاهرات ، حيث قامت الشرطة باعتقال 100 منهم بتهمة حيازة مواد خطرة مثل الألعاب النارية فضلا عن السترات الواقية التى يمكن ان تستخدم في المصادمات مع قوات الشرطة .

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن سبب اندلاع المظاهرات في بروكسل غير معروف ، حيث أن بلجيكا لم ترفع الضرائب على الوقود وهو السبب المباشر الذى أدى إلى انطلاق مظاهرات السترات الصفراء في باريس.