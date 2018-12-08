الخزانة الأمريكية ترجئ تطبيق العقوبات على 3 شركات روسية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها قررت تأجيل تطبيق العقوبات على 3 شركات روسية، وذلك لمدة أسبوعين إضافيين.

وتهدف الخطوة الأخيرة، بحسب ما أوردته قناة"روسيا اليوم" إلى منح الملياردير الروسي، أوليج ديريباسكا، صاحب أكبر حصة في أسهم هذه الشركات، مزيدا من الوقت لخفض حصصه فيها، إذ إن العقوبات شملت هذه الشركات بدعوى أن "ديريباسكا مقرب من الكرملين".

وذكرت الوزارة الأمريكية أنها مددت موعد تطبيق عقوباتها على شركات "إن+غروب" و"يونايتد كومباني روسال" و"غاز غروب" من الـ7 وحتى الـ21 من يناير 2019، وفق تقرير القناة الروسية اليوم السبت.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في أبريل الماضي، فرض عقوبات على عدد من رجال الأعمال، والمسؤولين الروس وبعض الشركات والمؤسسات الحكومية الروسية.

وطالت العقوبات أوليج ديريباسكا شخصيا، والشركات التي يعتبر مساهما فيها أو يسيطر عليها، وفي وقت لاحق ألمحت الخزانة الأمريكية إلى إمكانية رفع العقوبات الاقتصادية عن الشركات في حال تخلي ديريباسكا عن أصوله فيها. بحسب قناة روسيا اليوم.