أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي حرصه على مواصلة دور البرلمان العربي الداعم للقضايا العربية وفِي صدارتها القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده السلمي بعد فوزه برئاسة البرلمان العربي لفترة ولاية ثانية بالتزكية، وانتهاء الجلسة الإجرائية المخصصة لانتخاب رئيس البرلمان ونوابه ورؤساء اللجان واستعرض خلال المؤتمر جهود البرلمان خلال الفترة الماضية.

وقال إن القضية الفلسطينية تأتي على رأس أولويات القضايا، وقد تم خلال العامين الماضيين تشكيل لجنة فلسطين ووضع خطط عمل لمعالجة عدد من القضايا ذات الصِّلة فى مقدمتها القدس الشريف، وجدار الفصل العنصري، والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن البرلمان العربي قام بزيارات لعدد من دول العالم تفعيلا للدبلوماسية البرلمانية وتم عقد شراكات مع البرلمان الدولي و برلمان عموم إفريقيا والبرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية لحلف الناتو وبرلمان دول أمريكا اللاتينية، وسوف تستمر هذه الشراكة لخدمة القضايا الأولى وهي القضية الفلسطينية.

وأوضح أن القضية الثانية الهامة والذي سوف يركز عليها خلال العامين المقبلين هي مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، مشيرا إلى أن المجتمعات العربية تتعرض للكثير من التهديدات من الجماعات الإرهابية التي تهدد أمنها وسلامتها.

وأضاف اننا سنقف بالمرصاد لكل من يحاول من هذه الجماعات الإرهابية والتي تستهدف المساس بأمن وسلامة أي دولة، وتعهد رئيس البرلمان العربى بالتصدي للتدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول العربية وحماية سيادة الدول العربية جميعها باعتبارها خطا أحمر.

وقال السلمي إنه "لا يجوز لأي قوى إقليمية أو دولية أن تتدخل في شئون الدول العربية وتكون جماعات منظمة داخل هذه الدول ترتبط بأجندات منظمة إقليمية أو دولية"، مؤكدا أن البرلمان العربي سوف يتصدى لكل من يحاول التدخل في الشئون العربية.

وأكد السلمي أن البرلمان سيعمل على حماية الأمن القومي العربي مشيرا إلى أن الأمن العربي هو أمن كل الدول العربية فأي دولة عربية تتعرض لأي تهديد داخلي أو خارجي أو تهديد هو تهديد للأمن القومي العربي، ولفت إلى أن البرلمان العربى عمل على إصدار وثيقة الأمن العربي وهو الآن يراجع عددا من الوثائق والقوانين التي تراعي وتعزز الأمن القومي العربي.

وأشار السلمي إلى عقد البرلمان العربي لعدد من جلسات الاستماع في شهر فبراير المقبل ستخصص أول جلسة للاستماع للسودان لرفع اسم دولة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وسوف يدعي لها الكونجرس الأمريكي بغرفتيه والبرلمانات الممثلة للدول الدائمة بمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي وعدد من البرلمانات الفعالة في العالم.