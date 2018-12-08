رئيس البرلمان العربي يجتمع رؤساء اللجان السياسية فى البرلمانات العربية

اجتمع رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، مساء اليوم السبت، مع رؤساء اللجان السياسية في البرلمانات العربية؛ لمناقشة تقرير (الحالة السياسية في العالم العربي للعام 2018) الذي أعده البرلمان العربي من خلال لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.

وقال الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي إن الهدف من هذا الاجتماع هو تعزيز العلاقة بين البرلمان العربي والمجالس البرلمانية العربية للتشاور بشأن القضايا العربية الهامة، مضيفًا أن البرلمان العربي اعتمد آلية جديدة لمواكبة كافة التطورات والأحداث العربية واقتراح خطط العمل والتحرك لدعم القضايا العربية في كافة المجالات.

وأوضح أن تقرير البرلمان العربي السنوي الثاني للحالة السياسية في العالم العربي لعام 2018، ينطلق من ضرورة تعزيز التطورات الإيجابية التي شهدتها الساحة العربية.

ويقدم التقرير استعراضًا للتطورات والتغيرات على الساحة العربية وإبراز التحديات والصعوبات التي يشهدها العالم العربي، ومتابعة خطط العمل التي أقرها البرلمان العربي.

ويعتمد التقرير - الذي جاء في ثلاثة محاور هي : التطورات الإيجابية على الساحة السياسية العربية خلال عام 2018، والتحديات السياسية في العالم العربي، ورؤية البرلمان العربي وتوصياته تجاه الأوضاع السياسية في العالم العربي - على آلية الرصد والتحليل والتقييم وتقديم التوصيات والحلول وفقاً لنتائج التقرير.