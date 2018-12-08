ترامب: كبير العاملين فى البيت الأبيض سيترك منصبه نهاية العام الجاري

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، إن كبير العاملين في البيت الأبيض جون كيلي سوف يترك منصبه نهاية العام الجاري.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن ترامب أوضح - في تصريحات للصحفيين - أنه سوف يكشف خلال أيام عن اسم الشخص الذي سوف يخلف كيلي في منصبه.

وأشاد ترامب بـ كيلي قائلا "إنه شخص عظيم والخدمات التي قدمها محل تقدير كبير للغاية".

وكان ترامب قد أجرى سلسلة كبيرة من التغييرات؛ كان آخرها أمس عندما قرر تعيين وليام بار وزيرًا للعدل، وهيثر نويرت سفيرًا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ومارك ميلي لشغل منصب رئيس الأركان المشتركة الأمريكية.