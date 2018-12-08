تباطؤ صادرات الصين في نوفمبر وسط الحرب التجارية مع أمريكا

أظهرت بيانات، اليوم السبت، تباطؤ حجم التجارة الخارجية للصين خلال نوفمبر الماضي، في ظل تداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وزادت صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 4ر5 بالمئة الشهر الماضي، على أساس سنوي، لتصل إلى 4ر227 مليار دولار، مقابل زيادة بنسبة 5ر15 بالمئة، في أكتوبر.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت واردات الصين بنسبة 3 بالمئة، وهو ما أبطأ المعدل خلال عام على الأقل، ليصل إلى 7ر182 مليار دولار.

وكانت واردات البلاد حققت نموا بنسبة 8ر20 بالمئة في أكتوبر الماضي، على أساس سنوي.

وتعد هذه البيانات، التي جاءت أضعف مما كان متوقعا، أحدث مؤشر على التداعيات المتزايدة للحرب التجارية مع الولايات المتحدة، على الاقتصاد الصيني.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوما جمركية على واردات من السلع الصينية للسوق الأمريكية بقيمة 250 مليار دولار، أي حوالي نصف صادرات البلاد لأمريكا.

وتوصل ترامب ونظيره الصيني تشي جين بينج إلى هدنة في الحرب التجارية بين بلديهما على هامش قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الأرجنتين الأسبوع الماضي.

وتعهد ترامب بعدم زيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 200 مليون دولار لبلاده، كان مقررا لها يناير المقبل، بينما تعهدت الصين بتعزيز وارداتها من الولايات المتحدة لتحسين الميزان التجاري بين البلدين.