مسيرة الآلاف احتجاجا على خطة لإقامة منجم فحم بأستراليا

نظم آلاف الأشخاص مسيرات في مدن أسترالية، اليوم السبت، للاحتجاج على خطة مثيرة للجدل لشركة "آدانى" الهندية العملاقة للتعدين، لإقامة منجم جديد للفحم في وسط كوينزلاند.

وفي مواجهة الاحتجاجات العامة الضخمة والإجراءات القانونية من جانب المدافعين عن البيئة، خفضت شركة "آداني" بالفعل خطتها الأصلية الخاصة بإقامة منجم ضخم بقيمة 5ر16 مليار دولار أسترالي (9ر11 مليار دولار أمريكي) لاستخراج 60 مليون طن سنويا.

وبدلاً من ذلك، سوف تمضي الشركة قدما في إقامة منجم بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لاستخراج ما يتراوح بين 10 و15 مليون طن من الفحم سنويا من منطقة كارمايكل.

لكن هذا لم يرض المتظاهرين المناهضين للفحم وتغير المناخ الذين نظموا مسيرات في سيدني وملبورن وبريزبن وكيرنز حاملين لافتات تحمل شعارات مثل "لا يوجد كوكب ب" و"المناخ يتغير، لماذا لا نتغير نحن؟".

ودعا ما يقرب من 5 آلاف متظاهر في ملبورن والمئات في بريزبن الحكومة والحكومات الاتحادية إلى وقف منجم "آداني" للفحم كليا.