شرطة باريس: ارتفاع أعداد المعتقلين خلال تظاهرات السبت إلى 575 شخصا

أعلنت شرطة العاصمة الفرنسية باريس ارتفاع إجمالي عدد المعتقلين الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال تظاهرات اليوم إلى 575 شخصا، من بينهم 361 تم وضعهم رهن الحبس الاحتياطي.

وذكرت قناة "فرانس 24" أن الشرطة بدأت في إطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق متظاهري "السترات الصفراء" في جادة "الشانزليزيه" بوسط العاصمة باريس.

كانت السلطات الفرنسية قد نشرت نحو 89 ألفا من أفراد الأمن في أنحاء فرنسا، منهم 8 آلاف في العاصمة باريس وحدها وذلك في إطار تدابير أمنية استثنائية لضمان سلامة المشاركين في التظاهرات ولمواجهة أي أعمال عنف محتملة، كما تم إغلاق المتاحف والأماكن السياحية والمتاجر والكثير من محطات المترو في باريس اليوم.

يذكر أن حركة "السترات الصفراء" كانت قد بدأت احتجاجات واسعة في جميع أنحاء البلاد منذ الشهر الماضي بسبب زيادة الضرائب على الوقود، إلا أنها تتضمن الآن سلسلة واسعة من المطالب تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة.