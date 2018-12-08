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عودة الهدوء إلى بروكسل بعد 5 ساعات من مظاهرات ذوي السترات الصفراء

أ ش أ
نشر فى : السبت 8 ديسمبر 2018 - 10:57 م | آخر تحديث : السبت 8 ديسمبر 2018 - 10:57 م

أفادت آخر التقارير الإخبارية الواردة الليلة من بلجيكا بعودة الهدوء إلى شوارع بروكسل بعد خمس ساعات من المظاهرات الحاشدة لذوي (السترات الصفراء) في المدينة، والتي دفعت قوات الشرطة المحلية إلى استخدام الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياة لتفريقها.
وذكرت شبكة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية أن الشرطة البلجيكية احتجزت أكثر من 400 شخص من المشاركين في مظاهرات اليوم، والذين قاموا بإلقاء الحجارة والألعاب النارية وإتلاف السيارات والمحال التجارية فى محاولة للوصول إلى مقر رئيس الوزراء والمبانى الحكومية فى بروكسل .
وكان المتظاهرون من ذوي (السترات الصفراء) في بلجيكا قد استلهموا مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا المجاورة، والتى انطلقت فى السابع عشر من نوفمبر الماضى وقاموا بتنظيم المظاهرات فى بروكسل للمطالبة بخفض تكاليف المعيشة واقالة حكومة يمين الوسط الائتلافية دون انتظار لاجراء الانتخابات العامة التى من المقرر ان تجرى فى شهر مايو المقبل .


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