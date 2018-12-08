انتخاب رئيس جناح الشباب بالتحالف المسيحي أمينا عاما للحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا

اختار الحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا رئيس جناح الشباب في التحالف المسيحي، باول زيمياك، لشغل منصب الأمين العام للحزب.

وحصل زيمياك على 62.8% من أصوات نحو 1000 مندوب خلال المؤتمر العام للحزب المنعقد في مدينة هامبورج اليوم السبت.

وقال زيمياك، 33 عاما، عقب فوزه بالمنصب: «أشكركم على هذه النتيجة المشرفة».

وكانت الرئيسة الجديدة للحزب أنجريت كرامب-كارنباور اقترحت خلال المؤتمر أن يشغل زيمياك المنصب.

وشغلت كرامب-كارنباور منصب الأمين العام للحزب قبل أن تتفوق على منافسها الرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي فريدريش ميرتس في الانتخابات التي جرت أمس خلال المؤتمر العام للحزب، لتخلف المستشارة أنجيلا ميركل في قيادة الحزب.

وفي خطابه للترشح لمنصب الأمين العام، أكد زيمياك التزامه بالقيم التقليدية المحافظة للحزب، مطالبا بتجديد الحزب عبر سياسة وخطاب واضحين، وقال: «يتعين أن نكون حزب دولة القانون»، معلنا عن عزمه العمل على استعادة ناخبي الحزب الذين جنحوا إلى حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي.

ودعا زيمياك إلى اتباع سياسة حاسمة في ترحيل المهاجرين الذين يشكلون خطورة إرهابية على البلاد.

كما أكد ضرورة عدم حصر الجدل الاجتماعي حول الأثرياء والأفراد الذين يحصلون على إعانات اجتماعية، مطالبا بالتركيز أيضا على «العائلات العادية تماما التي تعمل بجد في هذا البلد».