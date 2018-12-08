إدانة رجل أمريكي بقتل متظاهرة معارضة في مسيرة ببلدة شارلوتسفيل

أدانت محكمة أمريكية رجل بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، كان قد صدم بسيارته حشدا من المتظاهرين الذين كانوا يتظاهرون ضد النزعة القومية البيضاء لدى اليمين المتطرف في العام الماضي، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين.

ويواجه جيمس فيلدز صاحب الـ21 عاما، عقوبة السجن مدى الحياة بسبب قتله هيذر هاير في أغسطس 2017 في بلدة شارلوتسفيل بولاية فرجينيا خلال مسيرة للقوميين البيض واحتجاجات مناهضة لهم.

وقد وصف فيلدز بأن لديه وجهات نظر يمينية متطرفة.

وأفادت شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية بأنه، بالإضافة إلى جريمة القتل، أدين فيلدز بثماني تهم بالتسبب في إصابة متعمدة وتهمة عدم ايقاف السيارة في حادث أسفر عن حدوث وفاة.