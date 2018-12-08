«تيمرمانس» يدعو بريطانيا إلى التراجع عن الخروج من الاتحاد الأوروبي

دعا الهولندي فرانز تيمرمانس، مرشح حزب الاشتراكيين الأوروبيين، في الانتخابات الأوروبية لعام 2019، اليوم السبت، بريطانيا إلى التراجع عن موقفها من الخروج من الاتحاد الأوروبي بالبقاء في التكتل.

وفي حديثه خلال مؤتمر حزب الاشتراكيين الأوروبيين في لشبونة، أعلن تيمرمانس، الذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس المفوضية الأوروبية ولكنه يطمح لخلافة رئيس المفوضية جان كلود يونكر في مايو المقبل أنه: "بالنسبة لي، فإن المملكة المتحدة مُرحب ببقائها دائما".

وقال تيمرمانس مخاطبا بريطانيا مباشرة، إن هناك "أسرة سياسية واحدة في أوروبا تريدكم أن تبقوا: من فضلكم فكروا في ذلك".

وعرض تيمرمانس أيضًا طموحاته في خلافة يونكر في أرفع منصب في الاتحاد الأوروبي، قائلاً إنه سيضغط من أجل زيادة الرواتب، ومنح صغار مقدمي الخدمات حماية أفضل، وفرض ضرائب عادلة على الشركات الرقمية الكبرى وذوي الثراء الفاحش.

وأوضح تيمرمانس، أن "هذه الانتخابات تتعلق بروح أوروبا"، مضيفًا أن الناخبين يقررون الاختيار ما بين الديمقراطية وسيادة القانون من جهة وسياسة القوة من جهة أخرى.