أوغندا تؤكد حرصها على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع زيمبابوي

أكدت السفيرة الأوغندية لدى زيمبابوى باربرا أوندو، ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع زيمبابوي، جاء ذلك فى تصريحات أدلت بها عقب تقديمها أوراق اعتمادها إلى رئيس زيمبابوي إيمرسون إمنانجاجوا.

وتعهدت السفيرة الأوغندية بالعمل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، قائلة: "إن العلاقات بين زيمبابوى وأوغندا قوية وتشهد ازدهاراً، وإن ذلك يحتم علينا العمل من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا.. إن مصلحة شعبينا تتطلب منا العمل من أجل ضمان تحقيق الرخاء الاقتصادي لمواطنينا، وهذا يعد أمرا مهما بالنسبة للأجيال القادمة".