برلماني ينفي لقاء بين مدير حزب نداء تونس والغنوشي برعاية قطرية

نفى منجي الحرباوي، النائب بالبرلمان التونسي عن حزب نداء تونس، عقد أي لقاء بين المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، برعاية قطرية.

وقال الحرباوي، في تصريح لصحيفة "العرب" اللندنية، الصادرة اليوم السبت، إن نداء تونس لن يقبل أبدا أي محاولة تسوية تقودها قطر الراعي الرسمي الأول لحركة النهضة الإسلامية.

وأكد أن حافظ قائد السبسي زار فعلا الدوحة مؤخرا في إطار أعمال خاصة، وليست لها أي علاقة بنشاطه السياسي، وأنه لم يلتق الغنوشي كما يتم الترويج له.

وشدد على أن نداء تونس ومن ورائه رئيسه المؤسس الباجي قائد السبسي، حسم أمر التوافق أو التحالف مع حركة النهضة إلى الأبد.

وأثار خبر لقاء جمع في الدوحة بين السبسي، والغنوشي جدلا واسعا بسبب مكان انعقاد اللقاء وتوقيته، في ضوء اتهامات للدوحة بأنها تتحرك بهدف إنقاذ الغنوشي وحركته في وقت انكشاف ملفاتها السرية، سواء ما تعلق باختراقها وزارات سيادية مثل الداخلية، أو ما تعلق بجهازها السري والاتهامات التي تتحدث عن صلة له باغتيال السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في فترة حكم الترويكا (حركة النهضة، المؤتمر من أجل الجمهورية، التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) في عام 2013، حسبما كشفت عنه هيئة الدفاع عن هذين السياسيين.

واتهمت هيئة الدفاع أيضا حركة النهضة بالتخطيط لاغتيال الرئيس التونسي عام 2013، مع رئيس فرنسا السابق فرنسوا اولاند.

كما كشف الرئيس التونسي عن تهديد مبطن وجهته له النهضة، فيما نفت حركة النهضة أن تكون حركته فكرت يوما في اغتيال رئيس البلاد.