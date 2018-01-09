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رئيس نيجيريا يأمر قائد الشرطة بالانتقال إلى ولاية بنيو للتعامل مع العنف هناك

أبوجا - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 9 يناير 2018 - 8:51 م | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يناير 2018 - 8:51 م

أصدر الرئيس النيجيري محمدو بخاري، أوامره لقائد الشرطة في البلاد بالانتقال من العاصمة أبوجا إلى ولاية بنيو للتعامل مع ارتفاع مستوى العنف هناك.

ذكرت ذلك هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، مساء اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن هذا الأمر جاء عقب مقتل أكثر من ثمانين شخصا في ولايتي بنيو وتارابا في أعمال عنف خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الإذاعة أنه يُعتقد أن العدد الحقيقي للقتلى أكبر من ذلك بكثير، لافتا إلى ارتفاع وتيرة العنف في الولاية.

وكان مسئولون في الحكومة والشرطة النيجيرية قد قالوا إن ما لا يقل عن 83 شخصا قتلوا في أعمال عنف بنيجيريا منذ 31 ديسمبر الماضي أغلبها شملت اشتباكات بين رعاة ماشية ومزارعين.

وتهدد أعمال القتل جهود الرئيس محمدو بخاري لإرساء الأمن والاستقرار في نيجيريا وهو من بين التعهدات الرئيسية في حملته الانتخابية عام 2015.


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