الأمير هاري وخطيبته يعتزمان زيارة محطة إذاعية في لندن

يعتزم الأمير هاري وخطيبته الممثلة الأمريكية ميجان ماركل، زيارة محطة إذاعية معنية بالشباب، اليوم الثلاثاء، في واحدة من أكثر المناطق ذات التنوع العرقي بلندن.

وذكر قصر كنسينجتون، وهو مكتب هاري وشقيقه الأكبر الأمير وليام، أن هاري وماركل سيزوران محطة "ريبريزنت" الإذاعية في منطقة بريكستون في جنوب غرب لندن.

وأضاف أن الخطيبين سيزوران المحطة الإذاعية لمشاهدة "العمل الذي تقدمه لدعم الشباب، من خلال التدريب الإبداعي في الإذاعة والبث، وللاطلاع على مزيد من المعلومات حول استخدامهم للموسيقى والإذاعة ووسائط الإعلام من أجل التأثير الاجتماعي".

وقالت المحطة الاذاعية: "إنهما سيطلعان على برنامجنا التدريبي، وكيف نستخدم الموسيقى ووسائط الاعلام والاذاعة، وتأثير ذلك على ابتكاراتنا الشبابية".