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«الصحة»: وفاة 3 مواطنين وإصابة 14 في حادث تصادم أتوبيس بالمنيا

القاهرة - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 9 يناير 2018 - 8:57 م | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يناير 2018 - 8:57 م

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الثلاثاء، وفاة 3 مواطنين وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة ملاكي بين الطريق الصحراوي الشرقي وطريق الشيخ فضل القديم بمركز بني مزار بمحافظة المنيا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات صحفية، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف مجهزة.

وأشار إلى أنه تم نقل جميع المصابين، وحالات الوفاة إلى مستشفيي التكامل في الشيخ فضل وبني مزار المركزي، وأن الإصابات تراوحت ما بين كسور بالفك السفلي والفقرات العنقية والعمود الفقري وكسور وجروح وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.


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