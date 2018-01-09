إندونسيا تحقق في فيديو إباحي يجمع إمرأة بطفلين

قالت الشرطة الإندونيسية اليوم الثلاثاء، إنها تبحث في انتشار مقطع فيديو لامرأة تشارك طفلين في أفعال جنسية، مشيرة إلى وجود مزاعم بشأن وقوف أحد الأجانب خلف هذا الفيديو.

وألقت الشرطة القبض على ستة أشخاص على صلة بمقاطع الفيديو التي يزعم أنها صورت بين مايو وأغسطس 2016 في مدينة باندونج في إقليم جاوه الغربية.

ولا تزال الشرطة تبحث عن شخص آخر زعم أنه أجرى اتصالات مع مواطن أجنبي أمر بإنتاج أشرطة الفيديو.

وقال يسرى يونس المتحدث باسم شرطة جاوة الغربية، إن أحد المتهمين ويدعى محمد فيصل أكبر كشف للمحققين إن مواطنا روسيا هو الذي أمر بإنتاج مقاطع الفيديو.

وتعهدت حكومة الرئيس جوكو ويدودو بالتشديد على جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال ، وفي عام 2016، أصدر الرئيس مرسوما يسمح بمعاقبة مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال من خلال الإخصاء الكيميائي.