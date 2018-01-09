الأهلي يشكر السفير المصري بالإمارات

قال السفير المصري في الإمارات وائل جاد، إن إقامة مباراة كأس السوبر بين الأهلي والمصري في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعد خطوة جيدة وهامة لإنجاح البطولة.



وأضاف السفير، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي على هامش استقباله لبعثة الفريق، في مطار أبوظبي، مساء اليوم الثلاثاء، إن إقامة مباراة السوبر بحضور جماهيري كبير في الإمارات يزيد من أهمية وقيمة البطولة، متمنيًا أن يخرج اللقاء بشكل حضاري يعكس صورة الكرة المصرية.



وأكّد السفير المصري أن المصريين المقيمين في دولة الإمارات يعتبرونها بلدهم الثاني، مشيرًا إلى أن الجماهير متشوقة لرؤية مباراة السوبر على ملعب هزاع بن زايد.



ومن جانبه، وجه عبد العزيز عبد الشافي "زيزو"، المدير الرياضي بالنادي الأهلي وعضو لجنة الكرة، الشكر للسفير المصري، على استقباله لبعثة فريق الكرة، فور وصولها لمطار أبوظبي.



وأكّد "زيزو"، عقب وصول البعثة، أن مباراة السوبر بين الأهلي والمصري المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على استاد هزاع بن زايد، هامة وصعبة للفريقين، لافتًا إلى أنها مباراة بطولة، والفريقان يسعيان للفوز بها.. وتمنّى زيزو أن تعكس المباراة صورة جيدة للكرة المصرية، وأن تكون مهرجانًا جماهيريًا ورياضيًا بروح طيبة بين الجماهير واللاعبين.



وأشار المدير الرياضي الأهلي ، إلى أن استاد هزاع بن زايد الذي يستضيف المباراة يوم الجمعة المقبل، يحمل ذكريات طيبة للأهلي، حيث سبق للفريق أن توّج بكأس السوبر عليه عام 2016، كما حقق فوزًا كبيرًا على فريق روما الإيطالي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة العام الماضي، متمنيًا أن يكون التوفيق حليف الأهلي أمام المصري، ويتوج بالسوبر للمرة الثانية على هذا الملعب.



وعقد السفير المصري، عقب استقباله للبعثة، جلسة سريعة مع زيزو، للاطمئنان على ترتيبات استقبال بعثة الفريق وعلى كافة الأمور المتعلقة بإقامة بعثة الأهلي ، متمنيًا التوفيق للفريق خلال فترة وجوده بالإمارات.