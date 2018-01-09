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الادعاء العام بألمانيا يوجه لطالب سوري تهما تتعلق بالإرهاب

برلين - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 9 يناير 2018 - 8:00 م | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يناير 2018 - 8:00 م

وجه الادعاء العام في مدينة فرانكفورت تُهما لطالب سوري سابق مشتبه بالإرهاب، وقد تمثلت التهم الترويج لجماعة إرهابية أوالتوجيه لارتكاب عمل عنف يعرض البلاد للخطر وكذلك التحريض ومحاولة الإكراه.

وكان الادعاء العام في مدينة فرانكفورت الألمانية اتهاما إلى طالب دكتوراه سابق يحمل الجنسية السورية.

وأوضح المدعى العام اليوم الثلاثاء في تصريحات إعلامية أن السوري المشتبه به بالإرهاب يبلغ من العمر 37 عاما، وكان يدرس الدكتوراه بجامعة دارمشتات التقنية، ويقبع في الحبس الاحتياطي منذ فبراير 2017.

ويتوقع الادعاء العام الألماني أن هذه العمليات من نشر مقاطع فيديو تحرض على الإرهاب كانت تهدف "للإعداد لعمليات إرهابية في ألمانيا وأوروبا ولكن التحقيقات لم تتوصل إلى نتيجة ملموسة حتى الآن.

كما يتهم بأنه قد واصل الترويج لصالح تنظيم داعش خلال احتجازه في الحبس الاحتياطي أيضا، حيث قال المشتبه فيه لأحد المحتجزين معه، الذي ادعى أمامه على أنه مسلم، إنه يتعين على هذا المحتجز معه مساعدته في قتل الكافرين، بحسب الادعاء العام.


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