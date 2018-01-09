سفير مصر بالإمارات: الحضور الجماهيري في مباراة السوبر يزيد من أهمية البطولة

قال السفير المصري في الإمارات وائل جاد، إن إقامة مباراة كأس السوبر بين الأهلي والمصري في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعد خطوة جيدة وهامة لإنجاح البطولة.

وأضاف السفير، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي على هامش استقباله لبعثة الفريق، في مطار أبوظبي، مساء اليوم الثلاثاء، إن إقامة مباراة السوبر بحضور جماهيري كبير في الإمارات يزيد من أهمية وقيمة البطولة، متمنيًا أن يخرج اللقاء بشكل حضاري يعكس صورة الكرة المصرية.

وأكّد السفير المصري أن المصريين المقيمين في دولة الإمارات يعتبرونها بلدهم الثاني، مشيرًا إلى أن الجماهير متشوقة لرؤية مباراة السوبر على ملعب هزاع بن زايد.

وعقد السفير المصري، عقب استقباله للبعثة، جلسة سريعة مع زيزو، للاطمئنان على ترتيبات استقبال بعثة الفريق وعلى كافة الأمور المتعلقة بإقامة بعثة الأهلي، متمنيًا التوفيق للفريق خلال فترة وجوده بالإمارات.