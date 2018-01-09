الثلاثاء 9 يناير 2018 9:59 م القاهرة القاهرة 16.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمباراة كأس السوبر بين الأهلي والمصري؟
النتـائـج تصويت

سفير مصر بالإمارات: الحضور الجماهيري في مباراة السوبر يزيد من أهمية البطولة

أبو ظبي - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 9 يناير 2018 - 9:01 م | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يناير 2018 - 9:01 م

قال السفير المصري في الإمارات وائل جاد، إن إقامة مباراة كأس السوبر بين الأهلي والمصري في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعد خطوة جيدة وهامة لإنجاح البطولة.

وأضاف السفير، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي على هامش استقباله لبعثة الفريق، في مطار أبوظبي، مساء اليوم الثلاثاء، إن إقامة مباراة السوبر بحضور جماهيري كبير في الإمارات يزيد من أهمية وقيمة البطولة، متمنيًا أن يخرج اللقاء بشكل حضاري يعكس صورة الكرة المصرية.

وأكّد السفير المصري أن المصريين المقيمين في دولة الإمارات يعتبرونها بلدهم الثاني، مشيرًا إلى أن الجماهير متشوقة لرؤية مباراة السوبر على ملعب هزاع بن زايد.

وعقد السفير المصري، عقب استقباله للبعثة، جلسة سريعة مع زيزو، للاطمئنان على ترتيبات استقبال بعثة الفريق وعلى كافة الأمور المتعلقة بإقامة بعثة الأهلي، متمنيًا التوفيق للفريق خلال فترة وجوده بالإمارات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

احدث اخبار مصر

شارك بتعليقك