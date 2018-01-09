وزير المالية التونسي: ندعم المواد الأساسية حتى إذا ارتفعت أسعارها عالميا

أكد وزير المالية التونسي رضا شلغوم، اليوم الثلاثاء، التزام الدولة بمواصلة دعم المواد الأساسية في سنة 2018، حتى في حال ارتفاع أسعارها عالميا.

واعتبر الوزير -خلال مؤتمر صحفي عقد في تونس العاصمة- أن قانون المالية الجديد لم يتسبب في ارتفاع نسبة التضخم، وفق تقديره.

وأضاف أن الزيت والسكر والدقيق والخضر واللحوم الحمراء والبيضاء سلع غير معنية بقانون المالية.

وقد انطلقت احتجاجات ومسيرات تطالب بالتنمية وتندد بالزيادات التي نص عليها قانون المالية لسنة 2018 في مختلف الولايات التونسية منذ مساء أمس الاثنين لكن سرعان ما تحولت إلى اشتباكات بين عدد من المحتجين والوحدات الأمنية.

وشهدت العديد من المناطق بمختلف الولايات التونسية الليلة الماضية عمليات تخريب لمقرات أمنية وسرقة لمستودعات بلدية وفروع بنكية كم تم سرقة مقر تجاري بحي التضامن، وتم إشعال الإطارات المطاطية وإغلاق بعض الطرقات.