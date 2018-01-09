تقرير: مقتل نحو ألف شخص برصاص الشرطة في أمريكا العام الماضي

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قتل 987 شخصا العام الماضي في الولايات المتحدة برصاص الشرطة الأمريكية وفقا لتقرير نشر اليوم الثلاثاء.

وحسب صحيفة "واشنطن بوست" التي أعدت التقرير ونشرته فإن ذلك يعني زيادة 24 شخصا عن قتلى عام 2016.

واستندت الصحيفة إلى تحليل من إعدادها وأشارت إلى أن عام 2015 شهد مقتل 995 شخصا بسلاح الشرطة.

ولا توجد هناك إحصائية للهيئات الرسمية في أمريكا بهذا الشأن. ولكن صحيفة واشنطن بوست تعد منذ ثلاثة أعوام تقريرا عن حالات القتل على أيدي الشرطة. وتقوم الصحيفة في سبيل إعداد هذا التقرير بتحليل تقارير إعلامية وبيانات صادرة عن السلطات الأمنية وقواعد بيانات تابعة لمنظمات ذات صلة.