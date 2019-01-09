محافظ المنيا يوجه برفع السيارات المتهالكة وإزالة الإعلانات المخالفة

وجه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية التسع، بالتنسيق مع إدارة المرور والمرافق؛ لرفع السيارات المتهالكة والمتروكة على جوانب الطرق والإشغالات بجميع أنواعها لتوسعة الشوارع والميادين؛ تحقيقا للسيولة المرورية أمام المواطنين والسيارات، ووضع العلامات الإرشادية الواضحة على جميع الطرق.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتطوير وتجميل المدن؛ لدراسة واستكمال عدد من الموضوعات المقترحة لتجميل المحافظة، بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء اللجنة.

وناقش المحافظ المقترح الخاص بإمكانية الاستغلال الأمثل لأسفل الكوبري العالي بمدينة المنيا، وتطوير كورنيش النيل بملوي، وكذلك موقف تجميل وتطوير ميداني محطة المنيا ومغاغة، وتطوير ميدان عمر أفندي بمدينة المنيا.

كما وجه المحافظ، رئيس مدينة المنيا، برفع الإعلانات المخالفة والتي تسئ للمنظر الحضاري، والتنسيق مع رئيس جهاز المنيا الجديدة لإنارة بعض الطرق الرئيسية مثل طريق الشرفا والطريق المؤدي لبوابات الجيش، مع وضع اللوحات المرورية الاسترشادية اللازمة.

وأكد المحافظ أهمية إنجاز أعمال الرصف وتبليط الشوارع وخاصة المتهالكة، وأعمال رد الشيء لأصله، مشددًا على ضرورة مراعاة تطبيق معايير الجودة العالية في عمليات الرصف؛ وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي لشوارع المحافظة وتيسيرا على المواطنين.

وقال المحافظ إن الهدف من التطوير هو الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري اللائق للمحافظة، وإظهارها بالشكل الذي يليق بها أمام الزائرين، مؤكدًا على ضرورة المضي قدمًا نحو تحقيق الرضا الجماهيري عن جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على حل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجههم.