وزير البترول :الصحراء الغربية تمثل 60% من إنتاج مصر من الزيت الخام

عجيبة للبترول تخطط لإنتاج حوالى 46 ألف برميل زيت خام

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع الجمعية العامة لشركة عجيبة للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2019 / 2020 بحضور محمد سعفان وكيل أول وزارة البترول ومحمد مؤنس مستشار وزير البترول لشئون الغاز وعابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول وأشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف وأسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس " وفابيو كافانا رئيس شركة أيوك التابعة لمجموعة إينى الإيطالية.

وأكد الملا خلال الاجتماع أن إجمالى إنتاج منطقة الصحراء الغربية حالياً يُمثل حوالى 60% من إنتاج مصر من الزيت الخام وأن الاكتشافات التي تحققت مؤخراً بها تؤكد أن هذه المنطقة لا زالت لم تبح بعد بكل أسرارها ويحفز ذلك الشركات الأجنبية على تكثيف أنشطتها للبحث والاستكشاف بالطبقات العميقة بالأحواض الترسيبية التي تتمتع باحتمالات هيدروكربونية واعدة، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد نمواً كبيراً نتيجة سرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج باستخدام البنية الأساسية المتاحة بالمنطقة من شبكات خطوط أنابيب ومصانع معالجة ، فضلاً عن انخفاض تكلفة الإنتاج وارتفاع جودة الزيت الخام الذى يضاهى أجود أنواع الزيت الخام على المستوى العالمى.

ومن جانبه أكد المهندس عصام القفاص رئيس شركة عجيبة أنه يتم العمل على استكمال تنفيذ خطة زيادة الإنتاج والتي حققت نتائج إيجابية خلال العام المالى الحالي حيث رفعت انتاج حقل أشرفى إلى 3500 برميل زيت يومياً وذلك بعد الانتهاء من صيانة 3 آبار بالحقل ومن المخطط اجراء الصيانة لـ 4 آبار أخرى بالحقل ، وفيما يخص حقل مليحة نجحت الشركة في بدء الإنتاج من بئر فلك – 21 بمعدل انتاج يومى 250 برميل زيت خام بالإضافة إلى إنتاج ما يقرب من 1000 برميل يومياً من بئر ياسمين – 3 فضلاً عن رفع انتاج حقل فرس إلى ما يزيد عن 3000 برميل يومياً من 5 آبار، مشيراً أن الشركة تخطط لإنتاج حوالى 46 ألف برميل زيت خام يومياً وحوالى 19 مليون قدم مكعب غاز يومياً خلال العام المالى القادم والذى سيشهد نشاطاً موسعاً بحفر 55 بئراً واجراء 250 عملية لصيانة الآبار ، وأضاف القفاص أن خطة العمل تتضمن وقفات توعية بأهمية السلامة والصحة المهنية وزيادة أعداد المشرفين في هذا المجال بالإضافة إلى اجراء عمليات تقييم لأجهزة الحفر وصيانة الآبار فضلاً عن تدريب العاملين لضمان سلامة العمليات.