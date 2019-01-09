علي ماهر يوافق على انتقال حمدي فتحي للأهلي

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أكد محمد عبد الكريم المدرب العام لإنبي أن علي ماهر المدير الفني للفريق وافق على انتقال لاعبه حمدي فتحي للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال عبد الكريم في تصريحات تليفزيونية: "علي ماهر لا يمانع انتقال حمدي فتحي للأهلي خلال الفترة الحالية.

وأضاف: "المدير الفني أبلغ مجلس الإدارة بموافقته على انتقال حمدي فتحي للأهلي، والقرار في الوقت الحاي في يد مجلس إدارة النادي".

وأتم: "الحديث عن تمرد اللاعب ليس له أساس من الصحة فهو يتدرب منفردا بسبب معاناته من إصابة، وسينضم للتدريبات معنا من الغد".

وكان الأهلي قد طلب ضم حمدي فتحي من إنبي، لكن تم الاتفاق على تأجيل الصفقة حتى نهاية الموسم الحالي.