الرئيس اللبناني يحذر من حروب جديدة تؤسس لتطهير عرقي

حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، من حروب جديدة تؤسس لتهجير وتطهير عرقي جديد.

وقال عون، في كلمة ألقاها أمام أعضاء السلك الدبلوماسي اليوم، إن "التهديدات الإسرائيلية والضغوط المستمرة، والحلول الغامضة وما تحمله من صفقات، بالإضافة إلى ضرب الهوية الجامعة للأرض المقدسة عبر اعتماد القدس عاصمة لإسرائيل، وإعلان يهوديتها، كلها إشارات منذرة بالخطر ولا تنهي الحروب القائمة، بل تؤسس لحروب جديدة ولتهجير جديد وتطهير عرقي جديد".

وتابع :"نخشى أن يكون ذلك الإصرار مخططا لتهجير من أمكن من اللبنانيين، تسهيلا للحلول الغامضة والمشبوهة التي تلوح في الأفق، وهنا نسأل، هل قدر للبنان أن يدفع أيضا أثمان الحلول والسلام في المنطقة، كما سبق له ودفع أثمان حروبها؟؟".

وقال:" تبرز صفقة القرن وقضية القدس، ويترافق معها ضغوط إسرائيلية على لبنان سواء عبر الخروقات الدائمة للقرار1701 وللسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا بمعدل 150 خرقا شهريا أو عبر الإدعاءات والاتهامات والتهديدات، وعلى الرغم من كل ذلك يبقى لبنان حريصا على تطبيق القرار 1701 والمحافظة على الاستقرار".

وشدد الرئيس عون على أن "ما يؤسس للسلام ليس الجدار ولا الأسوار ولا الدبابة ولا الطائرة، الجدار والأسوار تعزل، الطائرة والدبابة تدمران وتقتلان، فهل هذه مقومات السلام؟".