محافظ بنى سويف يبحث عددا من مشروعات تطوير الأداء الحكومي والتنمية

بحث محافظ بنى سويف المستشار هاني عبد الجابر، مع وفد من وزارتي التنمية المحلية والتخطيط، عددا من المشروعات لتطوير الأداء الحكومي ورفع مستوى المعاملات الحكومية، وبعض الخطوات العملية المتعلقة بالدفع بجهود التنمية بالمحافظة.

وذكر بيان صادر عن المحافظة، اليوم /الأربعاء/، أن اللقاء استعرض البدء في تطوير المراكز التكنولوجية على مستوى الوحدات المحلية والبالغ عددها 6 مراكز، بالإضافة إلى إنشاء مركز تكنولوجي ليخدم الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، من خلال الدعم بنظم إدارية حديثة بنظام الشباك الواحد لتحقيق أعلى درجات الشفافية وضخ مزيد من التسهيلات والتيسيرات على تقديم الخدمة الحكومية للمواطنين، ضمن مشروع تطوير وتحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات والممول من الوكالة الأمريكية، ومشروع (تحسين الخدمات العامة)، والذي تموله الوكالة الألمانية، وتشرف على تنفيذهما وحدة تطوير الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية.

وناقش المحافظ البرنامج الزمني لتنفيذ مكونات المشروع بالمحافظة، مؤكدا أن المحافظة توفر كافة أوجه الدعم المطلوبة منها، والتسهيلات اللازمة، مشيرا إلى أنه تم تقديم التسهيلات اللازمة لتدريب 90 موظفا كمرحلة أولى على النظم الحديثة التي سيتم دعم المراكز التكنولوجية بها بعد التطوير.

وأشار المحافظ إلى أنه يتابع عمل الوحدة الاقتصادية بالمحافظة والتي قام بتشكيلها كخطوة أولى في تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أنها بدأت بالفعل مباشرة مهامها واختصاصاتها، وتم عقد 5 ورش عمل على مدار 3 أيام بمقر الوحدة بديوان عام المحافظة برئاسة السكرتير العام "كمرحلة أولى" لجمع وتدقيق البيانات والمعلومات"، في بعض القطاعات الاقتصادية، والتي شملت (الزراعة، الصناعة والتعدين، السياحة، المرافق والبنية التحتية، قطاع الحرف اليدوية والبنية التحتية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة).