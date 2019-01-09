«شركات السياحة»: 4800 غرفة فندقية بالإسكندرية جاهزة لاستقبال مشاركي بطولة الأمم الإفريقية

قال علي المانسترلي رئيس لجنة التدريب بغرفة شركات السياحة، إن فوز مصر بتنظيم بطولة الأمم الإفريقية فرصة قوية جدا لتنشيط السياحة إلى مصر، خاصة السياحة الإفريقية التي تتميز بأنها أسواق واعدة، وأيضا رسالة قوية للعالم بأن مصر تتمتع بالأمن والاستقرار، ويعكس الصورة الإيجابية والحقيقية عن مصر.

وأكد المانسترلي، في بيان صحفي اليوم، أن العالم كله ستتجه أنظاره إلى القاهرة والمدن التي تقام عليها مباريات البطولة بمحافظات مصر؛ مما سيسلط الضوء أيضا على المعالم السياحية المختلفة، وستحدث البطولة حالة من الرواج السياحي والتجاري والاقتصادي بشكل عام، مشيرا إلى أهمية إعداد الدراسات حول احتياجات الأشقاء الأفارقة حسب مواطني كل دولة، سواء من مأكل أو ملبس أو هدايا تذكارية أو نوعية السياحة التي يرغب في تنفيذها خلال الفترة التي يقيم فيها بمصر.

وأضاف المانسترلي أن تنظيم بطولة أمم إفريقيا في مصر سيكون له دورا كبيرا في تنشيط السياحة بشكل عام، والرياضة بشكل خاص، وسيفتح المجال لتنظيم وإقامة البطولات الرياضية المختلفة على أرض مصر.

وتابع المانسترلي أن جميع الفنادق السياحية المصرية مستعدة وجاهزة لاستقبال المشجعين من مختلف الدول الشقيقة بالقارة الإفريقية وغير الإفريقية، مؤكدا أن البنية التحتية للمدن المصرية وخصوصا الإسكندرية جاهزة لاستقبال الأعداد الكبيرة الوافدة لمصر لمتابعة البطولة.

وفيما يتعلق بوجود محافظة الإسكندرية ضمن المحافظات التي سيقام على أرضها مباريات بطولة الأمم الإفريقية، لفت المانسترلي إلى أن هذا سيكون له دورا كبيرا في تسليط الضوء على محافظة الإسكندرية ومعالمها السياحية المتنوعة وشواطئها الفريدة من نوعها، مؤكدا أن تنظيم البطولة في مصر هو أفضل دعاية سياحية لمصر في العالم كله، خاصة أن أنظار العالم ووسائل الإعلام العالمية بمختلف أنواعها ستتجه إلى مصر في توقيت تنظيم البطولة.

وأشار المانسترلي إلى أنه يوجد في الإسكندرية حوالي 4800 غرفة فندقية ما بين فئة 5 نجوم و4 و3 نجوم، ومن المستهدف بعد عمليات التطوير ناحية مطار برج العرب أن تزداد الغرف الفندقية إلى 10 آلاف غرفة بشكل عام، منها 5 آلاف في برج العرب فقط.

وذكر عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة أن مدينة العلمين الجديدة -وهي تبعد 90 كيلو عن مدينة برج العرب- ستزدهر وتنشط السياحة بها، وسيتم تسليط الضوء على المدينة وكذلك الساحل الشمالي.