الخارجية الروسية تستدعي سفير اليابان بسبب تصريحات طوكيو حول جزر الكوريل

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، السفير الياباني لديها؛ احتجاجًا على تصريحات لطوكيو حيال جزر الكوريل ومعاهدة السلام مع روسيا.

وذكر بيان للخارجية الروسية أن تصريحات القيادة اليابانية حيال معاهدة السلام مع روسيا لفتت انتباه موسكو، خاصة ما جاء فيها حول ضرورة تفهم سكان جزر الكوريل الجنوبية لمسألة انتقال الهوية الإقليمية للجزر إلى اليابان، مضيفًا أن هذه التصريحات تشوه جوهر اتفاق الزعيمين الروسي والياباني بشأن تسريع عملية التفاوض على أساس المعاهدة المشتركة لعام 1956.

وأكدت الخارجية الروسية أن مثل هذه التصريحات تعتبر محاولة لفرض جو من التوتر المصطنع حول مسالة معاهدة السلام بين روسيا واليابان.

يُذكر أن روسيا واليابان تتنازعان على جزر الكوريل الأربع، التي استولى عليها الاتحاد السوفيتي بنهاية الحرب العالمية الثانية .. وهو ما أدى إلى عدم توقيع معاهدة سلام بينهما بانتهاء هذه الحرب، حيث تشترط طوكيو استعادة هذه الجزر لتوقيع معاهدة السلام.