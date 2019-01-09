مصرف ستاندرد تشارترد: الاقتصاد الروسي سيحتل المرتبة الثامنة عالمياً عام 2030

توقع مصرف "ستاندرد تشارترد" البريطاني أن يتقدم الاقتصاد الروسي بحلول عام 2030 على اقتصاديات عالمية رائدة، مثل اقتصادي ألمانيا واليابان، وذلك من حيث الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتعادل القوة الشرائية.

وقال محللو مصرف "ستاندرد تشارترد"، طبقا لدراسة أعدوها ونشرتها قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد الروسي سيتقدم خلال العقد القادم ليحتل المرتبة الثامنة عالمياً في عام 2030، حيث يُتوَقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي، حسب قيمة تعادل القوة الشرائية 9ر7 تريليون دولار.

وأضافت الدراسة أن اليابان وألمانيا ستتراجعان مركزين لتحتلان المركز التاسع والعاشر؛ حيث من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 9ر6 تريليون دولار، ولليابان 2ر7 تريليون دولار.