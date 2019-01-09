عمرو أديب عن فوز صلاح بأفضل لاعب أفريقي: «مبروك يا مصر»

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للعام الثاني على التوالي، قائلًا: «مبروك يا مصر، مبرووك يا صلاح».

وكتب عبر حسابه بموقع «تويتر»، مساء الثلاثاء: «تحس كده إن كل ما يجي خبر كويس تلقى في ناس تحاول تبوظه وتخسف بيه الأرص وكأن الفرحه ممنوعه للبلد دي، نقول كسبنا تنظيم أفريقيا يقولك وأنتوا عملتوا إيه، نقول صلاح بطل للسنة التانية يقولك أصله بيلعب بره، هو فيه حد بيكره البلد دي قوي كده».

وتوج «صلاح»، مساء الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب في القارة الأفريقية للعام 2018، مكررًا إنجازه العام الماضي، وذلك بعد منافسه مع زميله بفريق ليفربول، السنغالي ساديو ماني، والجابوني بيير أوباميانج، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، في حفل أقامه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالعاصمة السنغالية داكار.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد أعلن الثلاثاء، فوز مصر بتنظيم نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، بعد تفوقها على جنوب أفريقيا.