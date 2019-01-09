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الحكومة النمساوية تبحث خطة الإصلاح الضريبي

فيينا - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 9 يناير 2019 - 11:41 م | آخر تحديث : الأربعاء 9 يناير 2019 - 11:41 م

عقدت الحكومة النمساوية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا برئاسة المستشار النمساوي سيباستيان كورتس؛ لمناقشة خطة الإصلاح الضريبي التي أطلقتها البلاد مؤخرًا، بمشاركة منظمات الأعمال.

وطالب هاريلد مارير، رئيس الغرفة الفيدرالية النمساوية، بخفض ضريبة الدخل للأفراد وضرائب الشركات في البلاد.

وقال مارير، في تصريح اليوم: "يجب علينا توجيه أنفسنا لنكون على نفس مستوى قادة الابتكار الاقتصادي الأوروبي في البلدان المجاورة لنا بحيث يمكن أن تظل النمسا في موقع متقدم على مقياس التنافسية العالمية في قطاع المال والأعمال".

ومن المتوقع أن تتكلف خطة الإصلاح الضريبي في النمسا أكثر من ٦ مليارات يورو.

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